Denis Villeneuve vil ikke lage mer enn tre Dune-filmer

Dune: Part Two kommer på kino om mindre enn en måned, 1. mars, og forventningene er mildt sagt høye. Faktisk er hypen rundt filmen så stor at originalen fra 1984 nå vises på det store lerretet igjen på utvalgte kinoer i USA for å feire 40-årsjubileet.

Samtidig har vi også fått hint om hvordan filmseriens fremtid kan se ut, og det er allerede ganske klart at Denis Villeneuve også skal filmatisere Dune Messiah, som er den andre boken i serien. Etter det ser det imidlertid ut til at han er klar til å gå videre til andre prosjekter. Som rapportert av The Hollywood Reporter, sa han til Time denne uken: "Dune Messiah bør være den siste Dune-filmen for meg."

Det er ikke så overraskende, ettersom han tidligere har antydet at han ikke er spesielt opptatt av å bli sittende fast i en filmserie. Han har blitt koblet til flere andre filmer, blant annet det historiske dramaet Cleopatra og en filmatisering av Arthur C. Clarkes Rendezvous with Rama.

Det er selvsagt ikke utenkelig at han ombestemmer seg hvis Dune: Part Two blir en kjempesuksess på alle fronter, men akkurat nå virker han i hvert fall fast bestemt på ikke å lage mer enn tre filmer.