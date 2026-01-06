Denne AI-ringen lytter på møtene dine, slik at du ikke trenger å huske noe

HQ

Hvis kalenderen din er full av møter som avløser hverandre, kjenner du sikkert følelsen: En samtale slutter, en annen begynner, og et sted i mellom skal du huske hvem som sa hva (eller enda verre, hva du skulle gjøre etterpå).

På CES 2026 dukket det opp en av de mer interessante ideene som ikke prøver å fikse utbrenthet eller øke produktiviteten på abstrakte måter: Den lover ganske enkelt å huske møtene dine slik at du ikke trenger å gjøre det.

Møt Vocci AI-smartringen. Ja: Ved første øyekast ser den ut som en typisk wearable, i samme størrelse og stil som de populære velværeringene. Men i stedet for å spore søvn eller puls, er den designet helt og holdent rundt arbeid.

I utgangspunktet kan ringen ta opp møter, transkribere dem når de er over, og fremheve viktige øyeblikk på forespørsel. Opptaket skjer selvsagt ikke automatisk: Du må trykke på en liten knapp på siden av ringen for å starte opptaket. Trykk på den igjen under et viktig øyeblikk, og Vocci markerer den delen i transkripsjonen og legger til AI-genererte innsikter.

Voccis tilnærming føles praktisk, selv om skylagrede opptak (kanskje) betyr at det ikke er noe du vil ha på deg i sensitive samtaler. Forhåndsbestillinger åpnes i februar, og det første partiet forventes å bli sendt i april, noe som posisjonerer ringen som en potensiell ny type arbeidstilbehør, en som lytter slik at du ikke trenger å gjøre det. Og et system som støtter mer enn 100 språk...