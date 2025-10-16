Denne apekattens virksomhet er mord i Paramounts Primate

Vi har allerede hatt en film om en morderprimat i år, da den siste tilpasningen av Stephen Kings The Monkey debuterte for flere måneder siden. Men hvis du har sett den filmen og er sulten på flere morderiske pattedyr, har vi noen gode nyheter å dele.

Paramount Pictures har nettopp delt traileren til Primate, en skrekkfilm som dreier seg om en familie som blir jaktet av en tidligere nydelig og sjarmerende ape som heter Ben. Handlingen dreier seg om at denne primaten ved et uhell får rabies, og som et biprodukt av sykdommen blir den fullstendig vill og dødelig. Dette forvandler en ideell familieferie til et fryktelig mareritt...

Primate har kinopremiere 9. januar, og du kan se traileren til filmen nedenfor, i tillegg til det offisielle (og korte) sammendraget.

"En vennegjengs tropiske ferie forvandles til en skremmende, primal fortelling om skrekk og overlevelse."