Denne automaten fungerer under vann

Airheads har nylig gått viralt med en ny reklame som viser en undervannsautomat. Når du ser på Instagram-videoen, tenker du sikkert at selv om det er en morsom idé, er denne tingen bare for reklameklikk, ikke sant?

Feil, det er en ekte salgsautomat som kan kjøpes for hele 7000 dollar. Den er helt vanntett og er bygget med et kamera for å oppdage moro. Når du vil ha noe søtt, går du opp til automaten og gjør et kult triks i bassenget.

Deretter får du godbiten din, som blir sendt mot deg fra en renne i automaten. Det er en interessant gadget, men den er altfor dyr til å sjarmere de fleste forbrukere.

