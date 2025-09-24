Denne diktatoren selger sin McLaren F1

HQ

Sultanen av Brunei er ikke bare en av verdens rikeste mennesker, han har også verdens største private bilsamling med mer enn 7000 biler til en verdi av flere hundre millioner pund.

I samlingen hans finner vi blant annet 451 Ferrarier og 500 Rolls-Royce-biler, hvorav 100 av dem er ubrukte duplikater som tilsynelatende aldri har vært startet. Det ser imidlertid ut til at den fartsgale diktatoren er ferdig med å samle, og for tredje gang har han nå tenkt å selge et par av sine mest ettertraktede sjeldenheter. Det er hans spesialbygde McLaren F1 fra 1994 som skal selges nå, og det er derfor en av 64 biler, som ble bygget for å sove en av to med denne unike spesifikasjonen. Og prisen? Antas å lande på rundt 23 millioner dollar.

"Gordon Murray og hans team av designere hos McLaren satte seg ikke fore å skape verdens raskeste landeveisbil. De forsøkte å overføre Formel 1-teknologi og karbonfiberkonstruksjon direkte til den ultimate kjøreopplevelsen, en opplevelse som fjernet begrensningene og feilene til datidens rivaliserende superbiler. I stedet ble en toppfart på 391 km/t det utrolige, rekordstore resultatet av den utsøkte ingeniørkunsten som lå til grunn for hver eneste detalj i F1. Med 627 hestekrefter fra BMW V-12-motoren på 6 064 kubikk i en pakke med et minimalt frontareal, er 24-timersløpet på Le Mans-vinneren Andy Wallaces historiske prestasjon på Ehra-Lessien fortsatt den raskeste som noen gang er kjørt av en bil med naturlig aspirasjon."