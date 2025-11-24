Denne dronen hjelper Trump med å spore og beslaglegge rekordstore mengder narkotika

HQ

Den amerikanske kystvakten har kunngjort et rekordbeslag av 49 010 pund ulovlige stoffer, til en verdi av 362 millioner dollar, i Port Everglades i Florida, delvis takket være bruken av en vertikal drone, MQ-35 V-BAT. Fangsten kom fra 15 separate oppbringelser utført av Cutter Stone, et 418 fot langt nasjonalt sikkerhetsfartøy.

V-BAT, utviklet av Shield AI, er en vertikal drone utstyrt med AI-aktiverte optiske sensorer, som er i stand til kontinuerlig overvåking i over 13 timer. Den kan operere i sterk vind, motstår GPS-jamming og krever bare to personer for å sette den sammen, skyte den opp og bruke den. Dronen har gjort det mulig for operatørene å lokalisere flere smuglerfartøyer til havs, sende direkte video tilbake til Stone og veilede helikopterintervensjoner.

Under en operasjon bidro dronen til å identifisere tre fartøyer på én natt, noe som førte til pågripelse av sju mistenkte smuglere og beslagleggelse av 12 000 pund kokain. Kystvakten understreker at ubemannede flysystemer som V-BAT er i ferd med å bli "et kritisk tilskudd" til deres overvåkings- og intervensjonsoperasjoner. Nylig avduket Shield AI X-BAT, som du kan se i videoen nedenfor.

For mer informasjon, sjekk ut Business Insider.