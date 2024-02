Denne Fallout: New Vegas-mod-en gir oss kraften tilbake i Power Armour

HQ

Selv om mange Fallout-spillere foretrekker 3D-spillene, er det noe de ikke har fått helt til siden 2D-æraen, nemlig den absolutte skrekken du bør føle når du står overfor en Power Armour-drakt, og følelsen av overveldende styrke du får når du står bak en.

Titans of the New West-moden har nettopp avslørt traileren for den nyeste oppdateringen, og du vil helt klart føle deg mindre som en cosplayer i papp og mer som en Space Marine sendt rett til Fallout med denne.

Denne moden gjør mer enn bare å endre tallene for å gjøre rustningen kraftigere, for den legger også til nye animasjoner som virkelig viser hvor kraftig drakten er. Hvis du ønsker å laste ned moden, kan du sjekke den ut her.