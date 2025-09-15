Denne finske mannen var vinterkrigens mest dødelige snikskytter, og drepte over 500 sovjetiske soldater. Nå er historien hans blitt en bestselger Fra bonde til fryktet skarpskytter - Simo Häyhäs legende vender tilbake gjennom litteraturen.

HQ Simo Häyhä, kjent som "Den hvite død", har gjenoppstått i det kulturelle rampelyset takket være en ny roman som har blitt en litterær sensasjon i Europa. Häyhä var en gang en gjeter fra den finske landsbygda, men hans uovertrufne presisjon under vinterkrigen gjorde ham til en både fryktet og aktet skikkelse, med hundrevis av bekreftede drap på sovjetiske tropper. Han ble hardt såret i kamp og etterlot seg arr som aldri leget, men vendte senere tilbake til et stille liv langt fra slagmarken. I dag gjenoppliver den franske forfatteren Olivier Norek historien hans i The Winter Warriors, en bok som blander historisk nøyaktighet med levende historiefortelling og allerede har sikret seg en plass på bestselgerlistene, og en filmatisering er nå under utvikling. Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer via følgende lenke. Go! Simo Häyhä, med vansiret kjeve etter en skade påført av en fiendtlig granat // Shutterstock