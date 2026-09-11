Denne helgens Xbox Free Play Days blir en av de aller beste, med seks spill tilgjengelig

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Vanligvis pleier vi bare å rapportere om tilbudene under Free Play Days for Xbox når de gir brukerne et virkelig bredt og imponerende utvalg. Det gjelder absolutt utvalget denne helgen, da seks spill blir presentert for abonnenter av Xbox Game Pass Essential, Premium og Ultimate, som kan dra full nytte av dem frem til mandag morgen.

Når det gjelder spillene som er med denne helgen, med NFL-sesongen akkurat i gang, er det splitter nye Madden NFL 27 blant utvalget – noe som kommer på et perfekt tidspunkt, akkurat som F1 25 og dets 2026 Season Pack, som passer perfekt sammen med Grand Prix i Madrid i løpet av de kommende dagene.

I tillegg kan abonnenter nyte godt av «Surviving Mars», «Dustborn», «CarX Drift Racing Online» og det mest profilerte spillet i utvalget, « Borderlands 4. Ja, du kan kaste deg hodestups inn i Gearbox’ nyeste looter-shooter for å reise til planeten Kairos og kjempe mot Timekeeper og generalene hans.

Som det er tilfellet med alle Play Days-spill, er de fleste av disse titlene nå også på tilbud: « Borderlands 4 selges til halv pris, «Dustborn» har 85 % rabatt, «CarX Drift Racing Online» har rundt 60 % rabatt, og «F1 25» koster også rundt en tredjedel av prisen.

Skal du spille noen av disse spillene, eller kanskje kjøpe et eksemplar til nedsatt pris for fremtiden?