Denne hjelpsomme Sekiro NPC-en kunne ha vært en sjef

HQ

FromSoftware har en fortid med å gjøre tilsynelatende vennlige karakterer til sjefer. Gideon Ofnir, Demon of Hatred (IYKYK), Gehrman, bare for å nevne noen. Det er imidlertid ikke alle allierte som vender deg ryggen. Kjempen laget av tau i Sekiro: Shadows Die Twice er for eksempel en veldig hyggelig fyr.

Men ifølge en nylig datainformasjon fra YouTuber Zullie the Witch (via PCGamer), ser det ut til at taumannen kan ha hatt mer enn bare en kortvarig opptreden. Han hjelper deg opp til Fountainhead Palace, men er bare en liten del av eventyret i Sekiro: Shadows Die Twice.

Ifølge filene som er gjemt i spillet, finnes det et ubrukt AI-skript for Mr. Rope, også kjent som Wara ningyō, noe som tyder på at det var ment som et aktivt spill, og ikke bare en enkel cutscene. Det finnes flere teorier om hvordan den gigantiske tau-skapningen kan ha hatt et spill knyttet til seg. Noen tror umiddelbart at han kunne ha vært en boss, men siden han er mer enn dobbelt så stor som den guddommelige dragen, blir det vanskelig å forestille seg hvordan vi skulle bekjempe den med det spinkle sverdet vårt.

En mer overbevisende teori er kanskje at vi ikke skulle ha kjempet direkte mot ham, men at vi i stedet skulle ha hatt en del av spillet der vi kjempet mot vanlige fiender mens vi klatret opp tauet mot Fountainhead Palace. Dessverre kom ingen av delene med i spillet, og alt vi fikk var en kort mellomsekvens.