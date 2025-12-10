Denne julen har julenissen fått nye hjelpere: NATO utplasseres i Lappland på grunn av mulig russisk angrep

HQ

I julenissens selverklærte hjemby, der reinsdyrsledene kjører gjennom snødekte skoger og barna står i kø for å få et glimt av selveste joulupukki (som er finsk for julenissen), er en uventet ny tilstedeværelse i ferd med å omforme det vanligvis så festlige landskapet: NATO-soldater.

Denne julen blir Rovaniemis vanlige tilstrømning av feriegjester møtt av tusener av internasjonale tropper som roterer gjennom Finlands nordligste by for å delta i storstilte militærøvelser i en tid med økende spenning i forholdet til Russland. Det nærliggende øvingsområdet Rovajärvi (Vest-Europas største) er nå vertskap for øvelser som forbereder alliert personell på en mulig konflikt på kontinentets lengste grense mellom NATO og Russland.

Julenissen Finland Rovaniemi Lappland // Shutterstock

Turister møter en ny virkelighet

Besøkende som bare forventer julestemning, opplever at den arktiske idyllen punkteres av lyden av lavtflygende fly og kolonner av militære kjøretøyer.

"Vi visste ingenting om det", sier Donna Coyle fra Skottland (via The Guardian), og beskriver overraskelsen da hun hørte militærfly buldre over hodet under en reinsdyrsafari med sin lille datter Lyla.

Hannah Schlicker, som er på besøk fra Stuttgart, forteller at selv i julenissens hjemby føles krigen i Europa uunngåelig. "Man kan ikke gjemme seg for den", sier hun. "I morges på en reintur så vi militærfly som fløy rundt... Det er faktisk skremmende å tenke på hvor nærme vi er [Russland]."

Selv Santa Park (den underjordiske "hjemmehulen" der familier møter julenissen og nissene hans) fungerer som en påminnelse om den geopolitiske situasjonen: Den festlige attraksjonen fungerer også som et bomberom i byen.

Rovaniemi, Finland - 5. mars 2017: Julenissens postkontor i julenissens landsby i Rovaniemi i Lappland i Finland // Shutterstock

En strategisk arktisk grense

Lappland ligger bare 55 mil fra Russland, og har blitt en sentral del av Finlands sikkerhetspolitiske stilling etter at landet ble medlem av NATO i 2023. Rovaniemi forventes å være vertskap for deler av alliansens nye stridsgruppe Forward Land Forces, som ledes av Sverige og har til hensikt å avskrekke aggresjon langs østgrensen.

Under Lapland Steel 25 kjempet nesten 1000 soldater fra Finland, Sverige og Storbritannia i dyp snø, skoger og minusgrader, og øvde på stridsvognmanøvrer, helikopteroperasjoner og ferdigheter i arktisk krigføring. Øvelsen fulgte etter Northern Strike 225, som samlet mer enn 2000 finske og polske soldater.

"Vi forbereder oss på det verste", sier den 19 år gamle svenske stridsvognføreren Alva Stormark. "Det er krig i Europa, og vi er tett på russerne."

Oberst Marko Kivelä, sjef for den finske Jägerbrigaden, beskriver Lappland som en region av "ekstrem strategisk betydning", og peker på Russlands omfattende militære opprustning på Kolahalvøya, inkludert verdens høyeste konsentrasjon av atomvåpen.

"Russland endrer holdning", sier han, og advarer om at Moskva forbereder ny infrastruktur og kommandostrukturer for styrker som forventes å vende tilbake til den finske grensen når krigen i Ukraina er over. "Det kommer til å være en mer formidabel russisk styrke på den andre siden av grensen vår."

Rovaniemi, Finland - 5. mars 2017: Snømann ved julenissens kontor i julenissens landsby i Rovaniemi i Lappland i Finland // Shutterstock

Trening for en konflikt ingen ønsker

For mange av de finske vernepliktige føles plikten både vanlig og historisk. Militærtjeneste er obligatorisk for de fleste finske menn, og frivillige som 23 år gamle Rebekka Bruun sier at de økende spenningene bare har forsterket deres følelse av å ha et formål.

"Det er slitsomt", sier Bruun, og forteller om marsjer der hun bærer nesten halve kroppsvekten sin. "Men jeg angrer ikke på at jeg ble med. Vi har trent godt. Så jeg er ikke nervøs."

Joona Lahtelin (20), en annen vernepliktig, er enig. "Noen må jo gjøre det", sier han. "Det er ikke et så stort skritt å gå inn i hæren på ordentlig når krigen kommer."

Utrolig soloppgang ved julenissens landsby i Rovaniemi i Finland // Shutterstock

Nordiske allierte slutter rekkene

Regionens strategiske tyngde har også styrket forsvarssamarbeidet mellom de nordiske landene. I Rovaniemi i forrige uke møttes høytstående militære tjenestemenn fra Finland, Sverige og Norge for å fremme planene for opprettelsen av Finlands fremre landstyrker.

Brigadegeneral Michael Carlén fra den svenske hæren sier at den arktiske stridsgruppen vil styrke NATOs østlige flanke ved å demonstrere beredskap i noe av alliansens mest utfordrende terreng. "Vold skal unngås med Russland ved å demonstrere vår evne," sier han.

Den 1. desember lovet Finlands statsminister Petteri Orpo og hans svenske kollega Ulf Kristersson å intensivere den felles forsvarsplanleggingen og den sivile beredskapen.

Julenissens landsby i Rovaniemi // Shutterstock

En jul som ingen andre

Tilbake i julenisselandsbyen faller snøfnuggene over vinterkledde familier som står i kø for å hviske ønskene sine til julenissen. Noen kilometer unna høres buldringen fra panser og helikopterbladene som hugger over det frosne landskapet.

I Rovaniemi er det fortsatt julemagi. Men i år deler den scenen med en sterk påminnelse: Selv på toppen av verden føles Europas nye kalde krig svært nær.