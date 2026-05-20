Denne lille katten lærte å gå ved hjelp av Lego

HQ

En liten kattunge ved navn Squid har blitt internettets nye favoritt etter at noen veterinærer bygde et spesiallaget eksoskjelett av lego for å hjelpe ham med å lære å gå.

Squid ble født med misdannelser i bakbeina, noe som hindret ham i å bevege seg normalt, så han balanserte i stedet rundt på anklene. Men veterinærene i Texas ga ikke opp, og tok på seg denne noe uvanlige utfordringen.

Ifølge veterinærene fungerte ikke vanlige støttebøyler fordi kattungen var for liten, så løsningen ble en legokonstruksjon. Robust, lett og tilpasningsdyktig.

Ikke overraskende har historien raskt gått viralt, og i en video (som du kan se nedenfor) forklarer veterinærene prosessen og arbeidet med å få katten på beina igjen. De lyktes etter flere ukers trening, og kattungen beskrives nå som leken og selvsikker.