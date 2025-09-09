Denne mannen ble fengslet i Spania som IS-terrorist... Nå viser det seg at han var en dansk spion, og HBO vil filmatisere historien hans Ahmed Samsam tilbrakte flere år bak murene i Spania, anklaget for terrorisme, før retten bekreftet at han i all hemmelighet jobbet for den danske etterretningstjenesten.

Ahmed Samsam, en dansk statsborger av syrisk opprinnelse, ble overrasket da han ble arrestert i Spania under en ferie, anklaget for tilknytning til IS, til tross for at han i all hemmelighet jobbet som dansk spion i Syria. Flere år i fengsel fulgte, mens hans egentlige oppdrag forble skjult, og selv hans egen etterretningstjeneste holdt munn. Etter en nådeløs juridisk kamp bekreftet danske domstoler denne uken endelig hans rolle som hemmelig agent, og kastet dermed lys over en dom bygget på misforståelser og villedning. Samsam håper nå at dommen vil renvaske navnet hans i Spania, mens hans ekstraordinære historie om spionasje, svik og overlevelse skal nå ut til et globalt publikum i både en kommende HBO-dokumentar og en fiksjonsserie. Faktisk har historien hans allerede inspirert Agent Samsam, en dokumentarserie for Danmarks største offentlige radio- og TV-nettverk, som du kan lese mer om via følgende lenke.