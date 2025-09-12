Denne mannen kjempet mot krokodiller i Australia og laget videoer av det... Nå er han under etterforskning

HQ

Amerikaneren Mike Holston, som kaller seg " therealtarzann " på nettet, har vakt forargelse i Australia etter å ha filmet seg selv i bryting med ville krokodiller i Queensland, et stunt myndighetene mener ikke bare var hensynsløst, men direkte ulovlig.

Han kjemper med krokodillene i bar overkropp og gliser til kameraet. I ett av klippene kommer Holston opp av grumsete vann med en krokodille i strupen, mens blodet drypper fra armen hans og han stolt erklærer: "Han fikk tak i meg, men jeg fikk tak i ham."

Videoene har fått millioner av visninger på Instagram, men berømmelsen kan ha en høy pris. Myndighetene i Queensland etterforsker nå situasjonen, og advarer om at det å forstyrre fredede krokodiller kan medføre bøter på opptil 24 800 dollar.

"Disse handlingene er ekstremt farlige og ulovlige", sa delstatens miljødepartement i en uttalelse, og lovet sterke tiltak for å stoppe etterapere. Til og med Queenslands premierminister tok til motmæle og stemplet influenceren som en "gås".

Queensland er hjemsted for anslagsvis 20 000-30 000 saltvannskrokodiller, rovdyr som kan bli mer enn 3,5 meter lange og veie over 100 kilo. Angrep på mennesker er sjeldne, men dødelige. Så sent som i fjor ble en 12 år gammel jente drept i Northern Territory.

Holston har ikke svart på henvendelser om å kommentere saken, men insisterer på Instagram på at stuntene hans hadde et "pedagogisk formål". Foreløpig er én ting klart: Influenceren som trodde han kunne gjøre krokodiller til innhold, kan i stedet havne i klammeri med loven.