Denne mannen unngikk politiet i årevis ved å kjøre en F1 på offentlig vei. Nå er han endelig tatt

HQ

For bare noen dager siden lanserte vi bilseksjonen på Gamereactor, som drives av Petter, som blant annet er en stor fan av sportsbiler. Hvis du deler hans lidenskap for sportsbiler, har du sikkert drømt om å kjøre en F1 på offentlig vei. En mann fra Tsjekkia har gjort nettopp det i årevis. Helt til han til slutt ble tatt på fersken på søndag, ifølge tsjekkisk politi.

Etter å ha unngått politiet i årevis, er mannen som er kjent for å kjøre en F1-lignende bil på offentlige veier, blitt pågrepet. Den knallrøde bilen, som har fått kallenavnet "Phantom", ble en viral sensasjon blant motorsportfans, samtidig som den frustrerte politiet. Føreren, som nå er i begynnelsen av 50-årene, ble sporet til hjemmet sitt etter gjentatte observasjoner i nærheten av en bensinstasjon. Myndighetene brukte patruljebiler og et helikopter for å avskjære ham, men han forble taus da han ble avhørt. Bilen, en svært sjelden racingmodell, er ikke lovlig på gata, men sjåførens familie insisterer på at den aldri ble kjørt hensynsløst. Det finnes opptak fra flere år tilbake, noe som tyder på at han kan ha kjørt ærend i en F1 en god stund. Og et bilde (eller en video, i dette tilfellet) kan selvfølgelig si mer enn tusen ord, så sjekk ut opptakene nedenfor eller følg lenken for å se selv. Go!