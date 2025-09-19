Denne Marvel-stjernen har vendt seg mot sitt eget selskap og oppfordrer til Disney-boikott etter Jimmy Kimmel-suspensjonen Tatiana Maslany oppfordrer fansen til å si opp strømmeabonnementene sine i protest.

HQ Det startet med noen sinte innlegg på nettet, og nå sprer det seg raskt: folk sier opp Disney-abonnementene sine i protest. Nå har Marvel-skuespillerinnen Tatiana Maslany sluttet seg til protesten, og oppfordrer fansen til å si opp abonnementene sine på Disney+, Hulu og ESPN etter at Jimmy Kimmel har blitt suspendert på ubestemt tid. Orphan Black-stjernen, som for tiden er aktuell i She-Hulk: Attorney at Law, delte en melding som oppfordret seerne til å ta affære, noe som utløste stor oppmerksomhet. Andre kreative, inkludert Damon Lindelof, har gitt uttrykk for lignende bekymringer og lovet å unngå å jobbe med selskapet inntil Kimmels status er gjenopprettet. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Gå inn! Tatiana Maslany // Instagram Tatiana Maslany // Shutterstock