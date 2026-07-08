Denne merkelige croissanten er Thailands nyeste virale matfenomen

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En liten thailandsk kafé har fått mye oppmerksomhet for bakverkene sine, som mildt sagt er merkelige. De såkalte «Mor Aoi Croissants», som serveres med hårlignende tang på toppen av kremen, er angivelig laget av finhakket tang og har blitt en populær attraksjon blant både matbloggere og besøkende.

Kafeen bak denne kreasjonen er Sai Waan Break House i Pattaya. Siden bakverket begynte å sirkulere på sosiale medier, har mengder av kreative sjeler strømmet til kafeen, alle ivrige etter å filme og smake på den særegne croissanten, som selges for rundt 70 baht – omtrent tre dollar – stykket.