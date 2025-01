Denne miniroboten er designet for å kjøle ned kaffen din for deg

HQ

For bare noen få dager siden rapporterte vi om den virkelig uvanlige robotmaskoten fra Yukai Engineering som festes på vesken din og deretter stirrer og glor på fremmede som går forbi. Selv om vi fortsatt ikke helt forstår poenget med dingsen, fanget den blikket vårt og viste at det japanske robotfirmaet er en å holde øye med.

Det viser seg at Yukai Engineering også hadde en annen innovasjon å dele med verden, og denne er en annen robotmaskot, men med et veldig reelt (om enn nisjepreget) formål. Den heter Nékojita FuFu, og er en enhet som festes på kruset eller tallerkenen din for å kjøle ned varme drikker eller varm mat slik at den er klar til å konsumeres.

Yukai har kommentert formålet med denne roboten og forklart inspirasjonen, og legger til at den er "designet for å gjenskape gleden ved å møte og samhandle med en menneskebaby". Vi er ikke helt sikre på hvordan vi skal behandle den informasjonen, og det er kanskje derfor det er nyttig at Yukais markedssjef Tsubasa Tominaga forklarer nærmere :

"Vi skapte Nékojita FuFu som en liten personlig måltidspartner, slik at du kan løse ditt "néko-jita"-problem [en japansk formulering for intoleranse mot varm mat] hvor som helst og når som helst. Roboten hjelper deg ikke bare med å nyte varm kaffe. Den kan gjøre det enklere for eldre å få i seg varm suppe og redusere foreldrenes arbeidsoppgaver ved å hjelpe barna med å spise med mindre hjelp."

Nékojita FuFu kommer til Japan fra midten av 2025 til en pris på 3 800 japanske yen (ca. 25 dollar). Ville du brukt en av disse merkelige dingsene til å kjøle ned mat og drikke?