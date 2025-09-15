Denne palestineren brukte mer enn ett år på å flykte fra Gaza. Til slutt klarte han det på en vannscooter og med hjelp fra ChatGPT

HQ

Det er en historie som høres for vill ut til å være sann, men det er den. Muhammad Abu Dakha, en 31 år gammel palestiner fra Gaza, har gjennomført en av de mest vågale fluktene de siste årene: Han nådde ikke Europa på en overfylt smuglerbåt, men på en vannscooter.

I over ett år jaget Abu Dakha friheten på tvers av kontinenter. Han krysset grensen til Egypt, brukte tusenvis av dollar på å sikre seg trygg passasje, og fløy til og med helt til Kina i håp om asyl. Den planen mislyktes, og han ble sendt tilbake gjennom Malaysia og Indonesia før han landet i Libya, et beryktet knutepunkt der migranter blir utpresset, mishandlet og utlevert til bevæpnede militser.

Ti ganger forsøkte han å krysse Middelhavet med smuglere. Ti ganger mislyktes han. Men i stedet for å gi opp gjorde Abu Dakha noe ingen hadde forventet: Han logget seg inn på en libysk markedsplass, kjøpte en brukt Yamaha vannscooter for 5000 dollar og utstyrte den som en overlevelsesbåt. GPS, satellittelefon, redningsvester og til og med en jolle festet bakpå for ekstra forsyninger. Han var ferdig med å stole på menneskesmuglere. Denne gangen ville han ta skjebnen i egne hender.

Muhammad Abu Dakha // Shutterstock

Den 17. august stakk Abu Dakha ut på åpent hav sammen med to andre palestinere, 27 år gamle Diaa og 23 år gamle Bassem. Foran dem lå tolv timer med brølende bølger og brennende drivstoff. På et tidspunkt forsøkte en tunisisk patruljebåt å jage dem ned. De presset hardere på, klamret seg til håpet og adrenalinet.

Beregningene de hadde gjort ved hjelp av ChatGPT, fortalte dem hvor mye drivstoff de trengte. Men maskiner tar ikke alltid høyde for kaoset i det virkelige liv. Bare 20 kilometer før Lampedusa i Italia gikk trioen tom for drivstoff. Med ingenting annet igjen enn den endeløse horisonten sendte de ut et desperat rop. En rumensk patruljebåt, en del av EUs Frontex-oppdrag, fikk øye på dem og brakte dem i land.

"Det var en svært vanskelig reise, men vi var eventyrere", sa Bassem senere. "Vi hadde et sterkt håp om at vi skulle komme frem, og Gud ga oss styrke." Fra den libyske havnebyen al-Khoms til Lampedusa er det en rett linje på 350 kilometer, en tur ingen trodde var mulig å gjennomføre på vannscooter. Likevel gjorde Abu Dakha det. Og odysséen hans stoppet ikke der.

Muhammad Abu Dakha // Shutterstock

Etter å ha landet i Italia ble han og kameratene hans fraktet med ferge til Sicilia, og deretter satt på en buss mot Genova. Men de var ikke klare til å bli behandlet ennå. I et dristig trekk snek de seg unna, gjemte seg i buskene og ventet. Noen timer senere gikk Abu Dakha om bord på et lavprisfly fra Genova til Brussel, med et boardingkort i sitt eget navn. Fra Belgia tok han tog nordover til han kom til Tyskland, der en slektning plukket ham opp og ga ham midlertidig husly.

I dag bor Abu Dakha på et tysk asylmottak i Niedersachsen. Han har ingen jobb og ingen inntekt, men han har det han risikerte alt for: en sjanse. Hans kone og to barn, som fortsatt er fanget i Gaza og bor i en teltleir etter at hjemmet deres ble ødelagt, er fortsatt årsaken til hans umulige reise. Et av barna lider av en nevrologisk lidelse som krever medisinsk behandling.

"Det var derfor jeg risikerte livet på en vannscooter", sa han til journalister. "Uten familien min har livet ingen mening." Fra Gazas ruiner til Middelhavets åpne farvann, fra Tunisias patruljebåter til Tysklands asylsystem - Abu Dakhas flukt er mer enn en migranthistorie. Det er sagaen om en mann som satset alt på et siste skudd, og som skrev historie med brølet fra en vannscootermotor.