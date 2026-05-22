Denne pickupen har 777 hestekrefter

Stellantis fortsetter å slite med å finne en sammenhengende vei fremover i et marked som virker vanskeligere enn noensinne. Men hvis du er i tvil, kan du alltid satse stort, og det er akkurat det Stellantis-eide RAM har gjort med sin nyeste.

De har avduket den nye Rumble Bee SRT, en pickup med 777 hestekrefter fra en Hellcat 6,2-liters HEMI V8 med kompressor, en motor som tar den fra 0 til 100 på bare 3,4 sekunder. Dette er den raskeste produksjons-pickupen som noensinne er bygget.

Utover den vanvittige hastigheten sier RAM at pickupen er spesialkonstruert for høyhastighetsstabilitet og banekjøring, med Bilstein semi-aktive dempere, differensialsperre, launch control, gigantiske Brembo-bremser med seks stempler og spesialdesignet aerodynamikk for å hindre at bilen flyr i toppfart. Det er til og med en enorm bakspoiler som er boltet direkte på bakluken for å balansere frontsplitteren i fart.

Den originale "Rumble Bee" var fra tidlig 00-tall, og var en limited edition-versjon, noe denne også ser ut til å være.