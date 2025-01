Denne robotstøvsugeren kan også plukke opp sokkene dine

HQ

Det var bare et tidsspørsmål før menneskene ble så late at de ikke engang gadd å fjerne søppel fra gulvet som blir feid av roboter. Roborock Saros Z70 løser dette problemet med en sammenleggbar 5-leddet Omni Grip arm som kan plukke opp gjenstander og rydde under dem - gitt at de veier mindre enn 300 gram.

Foreløpig kan den også bare gjenkjenne et begrenset antall objekter, men oppdateringer bør forbedre dette. Det kan også være lurt å oppdatere sikkerhetsfunksjonene, som til tross for at den bruker StarSight Autonomous System 2.0 og Flight of Time sensorer kombinert med AI-forbedrede kameraer, for øyeblikket "bare" har 108 spesifikke gjenstander som den vil unngå, ettersom de er merket som hindringer.

Sugeeffekten er ekstremt imponerende, da alle kilder peker på 22k PA, noe som gjør den mer enn dobbelt så kraftig som noen av de beste modellene som finnes på markedet i dag. Moppene kan løftes når de beveger seg over tepper. I tillegg kan moppene rengjøres med 80 grader varmt vann ved ladestasjonen, og eiere av katter og små hunder trenger ikke å frykte, da et automatisk system for beskyttelse av kjæledyr er på plass.

Moppen vil være tilgjengelig i første kvartal, og vil være en av de aller første som benytter seg av smarthussystemet Matter.