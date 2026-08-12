Denne sommerens hetebølger har allerede kostet Frankrike 10–15 milliarder euro

HQ

De nylige hetebølgene som har rammet Frankrike og andre deler av Europa (som Storbritannia, Portugal, Spania og Hellas) og som har fått mye omtale her på Gamereactor, kan koste landet mellom 10 og 15 milliarder euro, ifølge miljøminister Monique Barbut, som baserer seg på tall fra det nasjonale statistikkbyrået INSEE. Samtidig advarer hun om at hetebølgeperioden ikke er over ennå (siden sommeren uansett nettopp har passert halvveis).

Konsekvensene av denne sommeren forventes dermed å bli langt verre enn den ekstreme tørken i 2022. Barbut forklarer at den kostet rundt 5,6 milliarder euro, men årets hetebølger har vært lengre og mer intense, med større skogbranner og et mye kraftigere fall i landbruksproduksjonen.

I mellomtiden legger tørken fortsatt press på vannforsyningen og økonomien generelt, ettersom mer enn 40 000 mennesker i Frankrike står overfor vannrasjonering, mens økonomer advarer om at Europas rekordvarme og tørke kan koste hundrevis av milliarder euro ved å forstyrre og fortsette å forstyrre landbruket, energisektoren, skipsfarten og folkehelsen.

Shutterstock

Via Reuters.