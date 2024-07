Denne spesialtilpassede SvampeBob-PC-en vil hjemsøke drømmene dine

HQ

Tilpassede PC-er blir ofte sett på som den eneste veien å gå for mange PC-elitister der ute. Å bevise sin styrke ved å lage sin egen rigg er et overgangsritual for mange, og de ekstremt kunnskapsrike PC-byggerne der ute kan lage noen virkelig innovative kreasjoner.

YouTuberen Peter Knetter er velkjent blant PC-spillentusiaster, og hans nylige konstruksjon har gått viralt for å lage en hjemsøkende gjenskapelse av Svampebob Firkant. Med to skjermer som øyne og en Ryzen 9 mini-PC i kjernen, er Svampebob-PC-en ikke bare for syns skyld.

Det er ikke en voldsom PC, siden det meste av plassen i riggen går med til å huse Svampebobs skumform, men den er i stand til å kjøre mange spill, så lenge du er villig til å ta en ytelsesnedgang.

Dette er en annonse: