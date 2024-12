Denne Spider-Man-serien vil ikke lenger være kanon

HQ

I et intervju med Phase Hero avslørte Marvel TV-sjef Brad Winderbaum at den kommende animasjonsserien Your Friendly Neighborhood Spider-Man ikke lenger vil være en del av MCU-kanonen. Opprinnelig planlagt å passe inn i det etablerte Marvel Cinematic Universe, bestemte det kreative teamet seg for å gå bort fra den tilnærmingen for å tillate mer frihet i historiefortellingen. Serien, som nå er planlagt utgitt i 2025, vil eksistere ved siden av MCU, men vil ikke være direkte knyttet til dets tidslinje eller karakterer.

Winderbaum forklarte at det å prøve å tilpasse serien til MCU skapte kreative begrensninger, spesielt når det gjaldt Spider-Mans ikoniske opprinnelseshistorie og skurker. Teamet innså raskt at det å holde seg innenfor den etablerte kontinuiteten ville begrense muligheten til å fortelle den historien de ønsket å fortelle. Ved å fokusere på en mer fleksibel tilnærming kunne de trekke veksler på både MCU og det opprinnelige tegneseriematerialet, noe som åpnet for en mer nyskapende versjon av Peter Parker.

Selv om avgjørelsen kan overraske noen fans, er det klart at dette skiftet kan gjøre det mulig for Your Friendly Neighborhood Spider-Man å bringe noe nytt til bordet, samtidig som de beholder kjerneelementene som gjør Spider-Man til en så elsket karakter. Uten begrensningene ved å være kanonisk, har serien potensial til å tilby et nytt og spennende perspektiv. Vil denne nye retningen gi gjenklang hos fansen, eller vil fraværet av bånd til MCU være en dealbreaker?