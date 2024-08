Denne Tamagotchi er så nær et egg som mulig

Som en del av feiringen av Tamagotchi -lekenes varige arv (og utvilsomt for å kapitalisere på litt nostalgi) lanserer Bandai Namco en ny utgave som er så nær et egg som det er mulig å komme.

Den nye Celebration Egg Tamagotchi -leken ser ut som et egg og er laget av blant annet resirkulerte eggeskall. Emballasjen til leketøyet er av resirkulert papir, for å understreke Bandai Namcos kjærlighet til og takknemlighet for planeten.

Kommer relativt snart, Celebration Egg Tamagotchi vil angivelig være et Amazon eksklusivt produkt, koster rundt $ 30 og slippes tidlig neste år 5. februar 2025 (takk, GameSpot).