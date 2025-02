Denne uken spilles returoppgjøret fra VM-finalen i 2023 mellom England og Spania

HQ

Den andre utgaven av UEFA Women's Nations League startet i forrige uke, og de første kampene i ligafasen spilles denne måneden. En av de mest kjente kampene i denne første rekken av kamper blir utvilsomt England mot Spania, et oppgjør fra VM-finalen i 2023, som Spania vant.

England er vertskap for kampen på det ikoniske Wembley Stadium, onsdag 26. februar kl. 21:00 CET, 20:00 GMT. Og til tross for at det er så tidlig i gruppespillet, er det en avgjørende kamp for begge nasjoner, ettersom bare det første laget fra hver av de fire gruppene i Women's Nations League A (den øverste divisjonen i denne UEFA-turneringen) går videre til semifinalen, som spilles i oktober (det er ingen kvartfinaler).

Dette gir et spesielt spennende gruppespill i Nations League A, der hver gruppe har flere europeiske storheter, men bare én kan kvalifisere seg. Spania (vinnerne av fjorårets Nations League-finale) og England er i gruppe 3, som også inkluderer Portugal og Belgia.

Forrige helg vant Spania 3-2 over Belgia, og Portugal og England spilte uavgjort 1-1, noe som gjør at Spania leder med 3 poeng. Til tross for 1-0-seieren til Spania over England i VM 2023, slo England Spania 2-1 i kvartfinalen i UEFA Euro Cup 2021. Det spanske landslaget har aldri vunnet på Wembley.

Nations League fortsetter med gruppespillet i vår (kampdag 3 og 4 mellom 4. og 8. april, kampdag 5-6 mellom 30. mai og 3. juni, og opprykks-/nedrykkskamper, samt semifinaler mellom 22. og 28. oktober 2025, og finalen mellom 26. november og 2. desember i år.