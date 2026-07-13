Denne uken står det en stor begivenhet for døren i videospillverdenen: Convergence Games Showcase er tilbake

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Denne uken er Convergence Games Showcase tilbake – sommerens største begivenhet som er helt dedikert til indie-videospill. Årets utgave lover også å bli den største i historien, med over 70 nye titler som skal presenteres i løpet av to timer.

Siden lanseringen i 2024 har Convergence Games Fest-initiativet etablert seg som det viktigste arrangementet for den uavhengige utviklerbransjen – fra solo-utviklere til mellomstore studioer – med verdenspremierer og bransjehistorier som fans av sjangeren setter pris på, ifølge pressemeldingen.

For å se den kommende Convergence Game Showcase kan du følge med på deres offisielle YouTube- eller Twitch-kanal denne torsdagen, 16. juli, kl. 19:00 BST/20:00 CEST. Er du med?