Denne vinylsamlingen på The Legend of Zelda: Breath of the Wild vil du ikke gå glipp av

Hvis du har en platespiller hjemme og liker å samle på vinyl, vil du ikke gå glipp av denne siste varen fra Laced Records. Det er en fysisk versjon av The Legend of Zelda: Breath of the Wilds lydspor, som er trykket på en rekke plater som spenner over to utgaver.

Den første er en dobbel LP-utgave som byr på nydelige blå-hvittmarmorerte heavyweight-plater som kommer i et bredspunnet ytteromslag med et trykt inneromslag. Dette settet inneholder 34 spor, inkludert Overworld (Day), Great Fairy Fountain, og Hyrule Castle.

Når det gjelder samlingen med åtte plater, byr denne på vekselvis blå og gullfargede heavyweight-plater med trykt innside og rygget innerhylse. De kommer i en dobbel slipcase av stiv plate, og totalt inneholder de åtte platene 130 spor, fordelt på en samling der hver plate har et tema som gjenspeiler spillets progresjon. Dette kan være Hyrule Castle, frigjør Divine Beasts, eller oppdag Shrines.

Når det gjelder priser, er to-disc-settet registrert til £36/€41,95, mens pakken med åtte disker koster £145/€167,95.

