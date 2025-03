Dennis Quaid spiller en seriemorder i Paramount+ sin Happy Face

Om et par uker får vi se Dennis Quaids beste forsøk på å portrettere en seriemorder, nærmere bestemt Happy Face Killer, en mann som er kjent for å ha myrdet minst åtte kvinner på begynnelsen av 1990-tallet. Quaid vil snart påta seg denne rollen, i en serie for Paramount+ kjent som Happy Face, som dreier seg om Keith Jeffersons ( Happy Face Killer) datter Melissa Reed, som blir tvunget til å konfrontere sin far etter flere tiår uten kontakt, for å finne ut om en uskyldig mann kommer til å bli dømt for en av hans forbrytelser.

Serien kommer til Paramount+ i løpet av de kommende ukene, da den er satt til å starte med en premiere med to episoder den 20. mars. Med det som kommer opp, kan du få en teaser av Quaids opptreden, og den av Annaleigh Ashfords Melissa, i den siste traileren for serien nedenfor, samt lese den offisielle synopsis.

"Happy Face er inspirert av en sann historie, og følger Melissa Reed (Annaleigh Ashford), datter av Keith Jesperson, også kjent som "Happy Face Killer" (Dennis Quaid). Etter flere tiår uten kontakt tvinger Keith seg inn i datterens liv igjen, og Melissa må finne ut om en uskyldig mann kommer til å bli henrettet for en forbrytelse hennes far begikk. Samtidig må hun ta et oppgjør med sin egen identitet."