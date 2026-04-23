Vi har nettopp anmeldt to helt nye produkter fra Sonos, og vi ble mildt sagt imponert over dem begge. Det handler ikke bare om lyden, men også om økosystemet som Sonos har klart å bygge opp over så lang tid. Det betyr imidlertid ikke at det ikke er plass til nykommere, og Denon presenterte nylig sin ambisiøse Home-serie, en serie høyttalere som er designet for å fungere som et pålitelig, velbygget lydfundament i hjemmet.

Den minste av disse høyttalerne heter Denon Home 200, en sylindrisk "varm" design kledd i slitesterkt stoff hele veien rundt, med en base i elegant aluminium. Den er usedvanlig attraktiv å se på, det er den virkelig, og takket være de relativt intuitive berøringsbaserte knappene på toppen er den også enkel å bruke rent fysisk.

Innvendig har den et stereodesign med dedikerte drivere. Det er to 1-tommers diskanthøyttalere, vinklet litt utover, og to 3,5-tommers basshøyttalere, og selv om de kanskje er litt små, er de designet for å være "long-throw", noe som betyr at de kan flytte mer luft for, om ikke annet, å skape en illusjon av et dypere, basstungt lydbilde. Hver av de fire enhetene har sin egen klasse D-forsterker, og de styres av en DSP som for øvrig gir ekte Dolby Atmos-støtte.

I tillegg til Dolby Atmos støtter den FLAC ved 192 kHz/24-bit, WAV, ALAC, DSD og andre, og kan spilles av via et bredt spekter av tilkoblingstyper, fra AirPlay 2 til Spotify Connect. Den har også standard Bluetooth 5.2, og den kan spille av musikk trådløst via Wi-Fi ved hjelp av den overraskende robuste Denon HEOS-appen, som er langt mer polert og pålitelig enn jeg først hadde trodd. Du kan også opprette stereopar med forskjellige 200-modeller.

Du vil kanskje legge merke til at jeg ikke har nevnt Google, og det er faktisk helt bevisst. Selv om du kan be Google om å spille av musikk fra Denon Home 200, støttes ikke Google Assistant direkte. Amazon Alexa gjør imidlertid det, ettersom den kan "bo" direkte i høyttaleren, men for Siri og Google Assistant fungerer de mer som et relé, en destinasjon der du kan sende lyd i stedet for å be høyttaleren om å utføre grunnleggende smarthusoppgaver. Hvorvidt dette er en deal-breaker er vanskelig å si.

I bruk er Denon Home 200 imidlertid en absolutt fryd. HEOS-plattformen er allerede en solid konkurrent til Sonos, og denne designprofilen er en anelse mer attraktiv enn hva andre merker har klart å få til. Dette er virkelig på nivå med B&O. Bruken av Dolby Atmos og støtte for tapsfrie formater og DSD direkte over nettverket gjør også Home 200 litt mer allsidig, og også mer "hardcore". Muligheten til å spille av direkte via USB er også et pluss.

Med andre ord; Denon Home 200 er akkurat som forventet. Heldigvis lever Denon opp til sitt premium-rykte og har med Home-serien skapt en plattform som forhåpentligvis vil appellere til dem som faller mellom Sonos og B&O, forbrukere som vil ha high-end hi-fi med Wi-Fi-støtte, og som leverer bunnsolid lyd på en pålitelig måte.

