Denshattack blander Tony Hawk med japansk togkultur

Hva skjer hvis du tar like deler Tony Hawk, blander det med Jet Set Radio og drysser inn japansk togkultur? Du ender opp med total, vidunderlig galskap. Og det er akkurat det Undercoders har gjort med sitt nye spill Denshattack! som ble vist frem under Gamescom. En eksplosjon av farger, fart, stil og musikk.

Spillet kaster deg inn i en høyenergisk verden der du ikke bare skal holde et tog i bevegelse, men også utføre triks, spinn og kombinasjoner - alt fra skinnehopping til veggturer. I tillegg har spillet en fullverdig historie som utforsker temaer som vennskap, undertrykkelse og selvoppdagelse. Det er den typen vill blanding som ikke burde fungere på papiret, men når man ser traileren, er det vanskelig å ikke bli litt svimmel.

Studioets grunnleggere, som tilbrakte mye tid med ryggsekk i Japan, forklarte at deres kjærlighet til japanske tog var en sentral inspirasjonskilde - og lidenskapen deres er smittsom. Musikken spiller også en nøkkelrolle, med komponisten Tee Lopes (best kjent for Sonic Mania og Shredder's Revenge) i spissen for lydsporet, sammen med andre artister fra Kid Katana-labelet.

Denshattack! slippes tidlig neste år til PC, PlayStation 5 og Xbox Series X/S - og lanseres første dag på Game Pass.