Denshattack! forsinket med nesten en måned til 15. juli

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Denshattack! Det ser ut til at utgivelsesdatoen flyttes. Noen ganger blir tog forsinket, og det ser ut til at det er en liten feil på linjen som gjør at en av årets mest stilistiske utgivelser blir skjøvet tilbake fra den opprinnelige utgivelsesdatoen den 17. juni.

Som bekreftet via et nytt Steam-innlegg fra utviklerne, har utgivelsesdatoen for Denshattack! flyttet fra 17. juni til 15. juli. Det er ikke en enormt lang forsinkelse, men det gjør det mulig for utvikleren Undercoders å jobbe med et par viktige problemer. Disse inkluderer feilretting, og å sørge for at spillerne har en stabil bildefrekvens, uansett hvilken plattform de velger å spille Denshattack! på.

Som en litt positiv vri på forsinkelsesnyhetene kunngjorde Undercoders også at de også vil gi Denshattack! full japansk stemmeskuespill. Du vil kunne spille spillet med undertekster på ditt foretrukne språk og en japansk dub, eller bytte mellom voice over når som helst i spillet. Tre skuespillere ble avslørt for Denshattack!, med Nikray Farahnaz som hovedpersonen Emi Araki, Hana Takeda som Yoshie Mitsutake, og Katsunori Okai som Fernando Tamashiro.

Vi har gledet oss til Denshattack! i lang tid nå, og hvis du vil se på noe av innholdet vårt med spillet mens du venter på lanseringen, kan du sjekke ut intervjuet vårt med Undercoders her og gameplay nedenfor :