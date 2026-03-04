Denshattack! Kommer 17. juni på Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X

HQ

Denshattack! er et ganske unikt spill, men på en god måte. Du styrer et tog som drifter og kjører gjennom miljøer med en svært original estetikk, akkompagnert av et virkelig interessant lydspor - en ekte hyllest til Dreamcast-æraen. Målet er å bli den beste togføreren i Japan og konkurrere i vanvittige togkamper. Spillet byr på 50 spennende baner over hele Japan, der du må kjempe mot et bredt utvalg av rivaler og ulike oppdrag.

Hovedkomponisten er Tee Lopes (Sonic Mania, TMNT: Shredder's Revenge), og han har fått selskap av andre komponister som Ryo Nagamatsu (Splatoon-serien, Mario Kart-serien), Richard Jacques (Jet Set Radio-serien, Marvel's Guardians of the Galaxy), Takenobu Mitsuyoshi (Daytona USA, Sega Rally Championship) og mange andre.

Som annonsert i går under Indie World, er en demo tilgjengelig på Nintendo Switch 2 og Steam, slik at du kan prøve de fire første nivåene i spillet. Hvis du vil lære mer, kan du sjekke ut intervjuet vårt med utviklerne.

Vil du hoppe på Denshattack-toget?