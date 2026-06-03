Denzel Dumfries vil bli annonsert som ny Real Madrid-forsvarer dersom Pérez vinner valget, sier Fabrizio Romano

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Real Madrid er midt i en valgprosess for å velge president (som mest sannsynlig blir Florentino Pérez, som har ledet klubben siden 2000), så de kan ikke annonsere eller love noe, men de har allerede jobbet med to nye høyprofilerte signeringer til forsvaret: Ibrahima Konaté som ny midtstopper, og Inter Milans Denzel Dumfries, 30 år gammel, som ny høyreback, som skal spille i samme rolle som Trent Alexander-Arnold og kompensere for tapet av Dani Carvajal.

Avtalen er så godt som i boks, ifølge rapporter, i påvente av at Florentino Pérez blir gjenvalgt på søndag, og rapportert av Fabrizio Romano tirsdag kveld. Romano sa til og med at Real Madrid allerede planlegger den medisinske sjekken for spilleren, med den hensikt å kunngjøre det før Dumfries drar for å spille VM med det nederlandske landslaget.

Dumfries, som har spilt for Inter Milan siden 2021, vil være en nøkkelspiller i troppen som Mourinho skal trene neste sesong. Samtidig som Inter mister en viktig forsvarsspiller, i bytte mot en utkjøpsklausul på 20 millioner euro, melder Onda Cero at Dani Carvajal (32) kan komme til Inter Milan i hans sted...