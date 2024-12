Denzel Washington ba Ryan Coogler om unnskyldning for at han ødela hans opptreden i Black Panther 3

Denzel Washington skal være med i Black Panther 3. Det ble bekreftet av skuespilleren, men han har siden holdt tett om prosjektet. Det ser ut til at han snakket før han skulle, og angrer på at han gjorde det.

I en samtale med Variety bekreftet han at han faktisk hadde ringt opp regissør Ryan Coogler om prosjektet, og beklaget at han hadde delt sin involvering. "Jeg ringte ham og ba om unnskyldning for at jeg hadde snakket om filmen, og der satt hans vakre kone sammen med ham", sa han.

Det virker som Washington har mye ros til Coogler, ettersom han kalte regissøren for et "geni", og sa at han er "ydmyk og full av ideer. Uansett hva han skriver, vil jeg lese det."

Vi har ennå ingen utgivelsesdato for Black Panther 3, og med MCU-kartet som strekker seg frem til 2027, har vi god tid til å vente, så det er nok best at Washington ikke deler mer, i tilfelle han får oss hypet for tidlig.