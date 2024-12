Denzel Washington er offisielt minister

HQ

Skuespilleren Denzel Washington har nylig blitt døpt og fikk i går sin prestelisens i New York City. Han er foreløpig ikke ordinert, men siden han nå har dåpsattest og prestelisens, kan han bli det senere.

Begivenheten fant sted i Kelly Temple Church of God in Christ i Harlem (via Today), hvor den også ble streamet live på Facebook. Denzel Washington har snakket om religion tidligere, og sa på arrangementet "Om en uke fyller jeg 70 år. Det tok en stund, men nå er jeg her."

Washington spilte nylig hovedrollen i Gladiator 2, og har flere kommende prosjekter, inkludert Black Panther 3. Vi får se om han ved siden av skuespilleryrket også har noen ministeroppgaver på gang.

