Denzel Washington hevder Black Panther 3 blir en av hans siste filmer

For noen år siden, før hans alt for tidlige bortgang, ble det avslørt av Black Panther/T'Challa selv, Chadwick Boseman, at den legendariske skuespilleren Denzel Washington i noen av de mørkeste periodene i hans tidlige karriere faktisk betalte og hjalp til med å finansiere hans innsats på skuespillerskolen. Dette førte til en tale av Boseman der han uttalte "det finnes ingen Black Panther uten Denzel Washington", både med henvisning til hvordan han hjalp Boseman til å bli den skuespilleren han var, men også på grunn av de fremskrittene og prestasjonene Washington gjorde i løpet av karrieren sin for å legge grunnlaget for afroamerikanske filmskapere og stjerner.

Siden det fantastiske øyeblikket har Boseman dessverre gått bort etter en lang kamp mot kreft, men det ser ut til at hans tidligere regissør Ryan Coogler og hans tidligere mentor Washington vil komme sammen for å videreføre arven fra Black Panther.

I en tale på Australias Today show uttalte Washington at Coogler skriver en rolle til ham i Black Panther 3, og at det sannsynligvis vil bli en av hans siste roller.

"For meg handler det om filmskaperne. Spesielt på dette tidspunktet i karrieren min er jeg bare interessert i å jobbe med de beste. Jeg vet ikke hvor mange flere filmer jeg kommer til å lage. Det er sannsynligvis ikke så mange. Jeg vil gjøre ting jeg ikke har gjort før.

"Jeg spilte Othello da jeg var 22. Jeg skal snart spille Othello som 70-åring. Etter det skal jeg spille Hannibal. Etter det har jeg snakket med Steve McQueen om en film. Etter det skriver Ryan Coogler en rolle til meg i den neste "Black Panther". Etter det skal jeg spille i filmen "Othello", og etter det skal jeg spille i "Kong Lear". Etter det skal jeg pensjonere meg."

Selv om det kan virke opprørende å høre at Washington er i solnedgangstiden av karrieren sin, skal det sies at Black Panther 3 spesielt ikke engang har blitt annonsert eller bekreftet av Marvel Studios (selv om vi forventer at den til slutt kommer), noe som betyr at hvis den ender opp med å bli en realitet, vil den sannsynligvis bli planlagt til neste fase av Marvel Cinematic Universe etter de to neste Avengers filmene, hvorav sistnevnte vil ha premiere i 2027. I praksis kan vi komme til å vente til slutten av 2020-tallet eller til og med tidlig på 2030-tallet på den neste Black Panther filmen.

Inntil videre kan du se Washington i Gladiator 2 når den har kinopremiere denne uken.