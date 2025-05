Denzel Washington hører på mange nye rappere, ifølge A$AP Rocky

HQ

I den kommende Spike Lee-filmatiseringen av Akira Kurosawas High and Low, Highest 2 Lowest, skal A$AP Rocky spille mot Denzel Washington. Dette er en av Rockys første store filmroller, men han avslørte til Variety at han ikke hadde noen nerver for å møte Denzel foran kamera.

De to fant raskt tonen, og Rocky fant ut hva den legendariske skuespilleren lytter til når han ikke leverer klassiske replikker og monologer. "Yo, Denzel spiller mer Memphis-rap enn noen andre jeg kjenner", sa Rocky. "Han bare: 'Greit, så hva kødder du med, gutt?' [Jeg bare:] 'Unnskyld meg?'"

"Jeg prøvde å høres gammeldags ut og sånn: 'Jeg liker Slick Rick ...' og han bare: 'Å, jeg kødder med Rick, selvfølgelig. Rick the Ruler.' Så begynte han å si Nas-tekster ut av det blå. Så Pac, så DMX, og så begynte han å snakke om de unge gutta", fortsatte han. "Moneybagg Yo, NLE Choppa, NBA YoungBoy og disse gutta. Jeg bare: 'Hva er det denne mannen gjør? Men jeg er her for det, som om jeg kødder med det. Jeg ble sjokkert. Han er en OG. Man skulle tro han hørte på Miles Davis hele dagen. Nei, han sa: "Sett på NLE Choppa".

Så hvis du noen gang befinner deg på en hjemmefest med Denzel Washington og ønsker å imponere ham med litt musikk, er dette starten på spillelisten din.

