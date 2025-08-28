Denzel Washington sier at han ikke lenger ser på film

HQ

Denzel Washington har aldri vært redd for å si hva han mener, og de siste årene har han vært stadig mer åpen om sin desillusjon over Hollywood. Den dobbelte Oscar-vinneren, som ofte blir hyllet som en av de beste mannlige skuespillerne i sin generasjon, har nå gått et skritt videre ved å erklære at han er fullstendig lei av film som medium. Skuespilleren forklarte at han ikke har noe ønske om å følge med på prisutdelinger som Oscar-utdelingen lenger, og avfeier deres kulturelle betydning i dagens verden. Han har også avvist det han ser på som den kvelende atmosfæren i avlysningskulturen og den såkalte "woke-bølgen", som han mener har lammet Hollywood. Men hans kanskje mest overraskende innrømmelse er at han ikke lenger ser på film i det hele tatt - ikke engang på fritiden.

I et intervju med GQ sa Denzel "Jeg ser ikke på film, mann. Det gjør jeg virkelig ikke. Jeg er bare ærlig med deg! Jeg ser ikke på film! Jeg går ikke på kino. Jeg ser ikke på film... Jeg er lei av film. Ja", sa Washington rett ut.

For fans som ser på ham som en filmlegende, kan dette komme som et sjokk. Washington har tross alt bygget en karriere på uforglemmelige prestasjoner i filmer som Training Day, Malcolm X, Glory og The Equalizer-serien. Men for skuespilleren selv virker det som om filmmagien for lengst har bleknet.

Er du enig med Washington? Mangler moderne filmer den gamle magien?