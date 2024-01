Derfor bør vi ikke være bekymret for Xbox

HQ

Den siste tiden har det vært mye snakk på sosiale medier og i ulike miljøer om at Xbox er på vikende front, og at Microsofts spilldivisjon etter hvert kan komme til å slutte å lage spillkonsoller og i stedet konsentrere seg om tredjeparts spillpublisering og strømming. Hvis du er en Xbox-yndling og dette samtaleemnet har bekymret deg den siste tiden, kan jeg med en gang fortelle deg at du virkelig ikke bør være bekymret. Her er grunnen til det.

Xbox eies av Microsoft

Jeg vet at dette kan virke opplagt og kunstig å si, men det er sant. Microsoft er et av de største selskapene i hele verden, tidligere det største, og det betyr at de i motsetning til sine største konkurrenter i spillbransjen, Sony og Nintendo, har absurde, ufattelige mengder penger å leke seg med. Det betyr at selv om det har gått dårlig for Xbox den siste tiden, vil de store selskapene fortsette å støtte og støtte Xbox så lenge sektoren fortsatt genererer inntekter for Microsoft (noe den gjør, og som regel mye penger).

Konsollene står ved et vendepunkt

En av de største bekymringene ser ut til å være at Xbox-konsollene kan være på vei ut. For det første vil de ikke være det med det første, rett og slett fordi Xbox tjener for mye penger på Xbox-markedet Game Pass til å la det skje.

For det andre vil konsollene som helhet, slik vi kjenner dem, sannsynligvis se veldig annerledes ut enn de gjør nå i løpet av de neste fem til ti årene. Hvorfor det? Etter hvert som teknologien utvikler og endrer seg, ser vi hvordan konsollmarkedet også tilpasser seg dette. Underholdning er større enn noensinne, og strømming i nettskyen fortsetter å vokse og ekspandere, og snart kan det bli den primære måten å spille spill på. Det vil si at man ikke trenger en konsoll, men kan strømme spillene på TV-en via Internett.

Hvis Xbox bestemmer seg for å sette en kule i hodet på konsollspillsektoren, kan du nok forvente at Sony gjør noe lignende kort tid etter, og sannsynligvis også Nintendo en gang etter det (selv om Nintendo er litt av en useriøs aktør, så hva som helst kan skje med det selskapet).

Strømming og abonnementer er fremtiden, og Xbox har allerede ballene i en skruestikke.

Skybasert strømming og abonnementstjenester for spill er fremtiden for denne bransjen. I hvert fall de neste ti årene. Xbox har investert enorme mengder penger og ressurser i disse områdene i god tid, og det ser man. Game Pass er en enorm suksess og ser ut til å generere enorme mengder penger. xCloud blir stadig bedre og mer anvendelig for hver dag som går.

Sony og Nintendo har kanskje Xbox i en hodepine når det gjelder konsolltankegang, eller rettere sagt, de andre konsollprodusentene kvelte og begravde Xbox levende for mange år siden, men Xbox har begge overtaket når det gjelder strømme- og abonnementstjenester, selv om dette delvis skyldes at de har penger til å støtte det ved å bringe store spill til tjenesten.

Activision Blizzard. Nok om det.

Man bruker ikke 68 milliarder dollar, og utallige dager og ressurser på å ansette advokater for å utkjempe kamper i rettssalen, på verdens største tredjeparts spillutgiver for deretter å trekke seg tilbake fra spillbransjens rampelys.

Dette oppkjøpet er Microsofts enorme, svulmende og forbløffende intensjonsavtale med bransjen. Den kommer ikke til å forsvinne med det første, og hvis du spør meg, er Microsoft faktisk i ferd med å forberede seg på en massiv oppblomstring og tilbakevending etter å ha slitt og tapt terreng til konkurrentene i rundt ti år. Som jeg nevnte ovenfor, vil det sannsynligvis ikke gi seg utslag i konsollsalget, men alle de andre sektorene i Microsofts spillinntektsstrøm vil utvilsomt begynne å blomstre når dette megaselskapet blir skikkelig innlemmet i teknologigiganten.

Det finnes en rekke andre grunner til at Xbox er og kommer til å bli bra. For eksempel er Xbox Game Studios enorm, og det er ingen sjanse for at Xbox vil begrense dette potensialet ved å gå bort fra å være en førsteparts utgiver. Microsoft er i realiteten en av de største aksjonærene i denne bransjen, og siden spillindustrien fortsetter å blomstre og vokse, vil megakonsernet fortsette å hente inntekter fra den. De neste årene kan det riktignok bli litt tregt når det gjelder førstepartsproduksjon, men når pipelinen blir mer stabil, vil Microsoft og Xbox bli en titan og en absolutt gigant å konkurrere med. Fremtiden er sannsynligvis veldig grønn.