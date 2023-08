Derfor er det noen ganger er vanskelig å høre dialogen i Christopher Nolans filmer

HQ

I Christopher Nolans filmer har man flere ganger vært glad for å se undertekster, for enkelte steder er dialogen rett og slett så lav at man knapt hører hva som blir sagt. Nå har regissøren imidlertid forklart hvorfor det er slik, og det er helt bevisst.

Det er i et intervju med Insider at Nolan avslører hvorfor dialogen i enkelte scener er så lav at man lurer på om den i det hele tatt har en frekvens som det menneskelige øret kan oppfatte.

Christopher Nolan til Insider:

"Jeg liker å bruke det som ble sagt der og da, i stedet for at skuespilleren skal snakke om det senere. Det er et kunstnerisk valg som noen er uenige i, og det er deres rett."

Han nekter å bruke ADR-teknikken, som innebærer at deler av dialogen spilles inn på nytt i etterkant i et mer kontrollert miljø, noe som gir bedre og klarere lyd. Dette er mer eller mindre standard i filmbransjen, men Nolan går ofte sine egne veier, noe som resulterer i at man knapt hører hva som blir sagt i enkelte scener. Noen ganger velger han imidlertid bort de enorme IMAX-kameraene og velger mer stillegående alternativer, som for eksempel scenen i Oppenheimer fra Det hvite hus der Oppenheimer møter president Truman, fordi han mente at all dialogen der var viktigere enn perfekt bildekvalitet.

I fremtiden kan det imidlertid bli litt lettere å høre, ettersom teknologien stadig utvikler seg og kameraene likeså. I det samme intervjuet med Insider forteller Nolan at det er nye IMAX-kameraer under utvikling som vil være mer stillegående:

"IMAX bygger nye kameraer akkurat nå, som kommer til å bli enda mer stillegående. Men det virkelige gjennombruddet ligger i programvareteknologien som gjør det mulig å filtrere bort kamerastøyen. Det har blitt mye bedre i løpet av de rundt 15 årene jeg har brukt disse kameraene. Det gjør det mulig å lage mer intime scener som man ikke kunne ha gjort tidligere."

Vi vet ennå ikke hva Christopher Nolans neste prosjekt blir, men kanskje vi kan slå av undertekstene hvis vi vil.

