Derfor er fredagens etappe den viktigste i Vuelta a España: den legendariske Alto de l'Angliru

La Vuelta a España har passert halvveis, men det er nå rittets virkelige høydepunkt starter. Etappe 13, på fredag, er den lengste etappen, 202,7 km, og den desidert hardeste, som avsluttes med stigningen til Alto de L'Angliru i Asturias.

I løpet av de 12,5 km lange klatringene på 1 266 km (til en maksimal høyde på 1 573 km over havet) er det en gjennomsnittlig stigning på 9,8 %, med noen deler, som stigningen til Les Cabres, som når en maksimal topp på 23,5 %, men andre stigninger som Alviru (21,5 %), Les Piedrusines (20 %)9 og Les Cabanes (22 %) vil være like harde. Det er i disse øyeblikkene at hovedfeltet vil gå i brudd, og bare de beste og best forberedte klatrerne vil ha en sjanse til å overleve.

Stigningen ble for første gang inkludert i La Vuelta i 1999, og den siste vinneren var Primoz Roglic i 2023. Vingegaard har en spesiell tilknytning til dette fjellet, ettersom han ble nummer to i 2023, og i 2020, da han ble nummer 14, fikk han sitt store gjennombrudd i Grand Tours.

Rittet startet klokken 12:15 CEST i Cabezón de la Sal, og etter fire-fem timer vet vi hvem som har det som trengs for å vinne La Vuelta. Jonas Vingegaard er den klare favoritten, men Joao Almeida og Tom Pidcock, 50 sekunder bak, og til og med Torstein Træen, vil prøve å holde stand. For dem kan det være siste sjanse til å ha et håp om å vinne rittet: Dette rittet vil ikke avgjøre hvem som vinner, men kan dømme taperne.