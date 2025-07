Derfor er Wimbledons nye linjedommersystem så kontroversielt

HQ

Wimbledon-utgaven i 2025 er den første på 147 år som ikke bruker linjedommere. I stedet vil en teknologi som kalles Live Electronic Line Calling, som allerede brukes i Australian Open og US Open, bli brukt for å gi spillerne større nøyaktighet og eliminere menneskelige feil eller forutinntatthet. Men det ser ikke ut til å fungere som det skal, og flere spillere har uttrykt bekymring over nøyaktigheten.

Dette ble tydelig under en kamp i fjerde runde mellom britiske Sonay Kartal og russiske Anastasia Pavlyuchenkova, der systemet ved et uhell ble slått av på grunn av en "operatørfeil" i løpet av et parti (og dommeren oppdaget det ikke). Pavlyuchenkova var overbevist om at et slag fra motstanderen hadde gått ut, noe som ble tydelig på reprisene, men fordi linjedommersystemet ved et uhell ble slått av, og stoldommere ikke lenger bruker videogjennomgang, tok kampens dommer, Nico Helwerth, avgjørelsen om å spille om det siste poenget, som Kartal endte opp med å vinne.

"Du tok kampen fra meg. De har stjålet spillet fra meg, de stjal det", sa den russiske spilleren, selv om hun endte opp med å vinne kampen. Wimbledon ba senere spillerne om unnskyldning, men denne hendelsen bidro bare til å øke mistilliten til det nye systemet, som automatisk skal oppdage om en ball er inne eller ute.

Spillere som Emma Raducanu og Jack Draper, som begge ble slått ut, har delt sin tvil om systemet, selv om det har blitt bevist gang på gang i andre turneringer at denne teknologien fungerer feilfritt når den er aktivert... med mindre den blir deaktivert ved et uhell, som i kampen mellom Kartal og Pavlyuchenkova. Og å sette all sin lit til dette systemet betyr at videogjennomgang ikke lenger brukes av dommerne, noe som kan bidra til å forhindre at slike feil skjer igjen, eller i det minste gi spillerne større tillit og selvtillit når de er usikre på om ballen var inne eller ute.