Derfor kommer kanskje ikke Tour de France-vinneren Pauline Ferrand-Prévot tilbake til rittet igjen

Pauline Ferrand-Prévot gjorde Frankrike stolt ved å bli den første franskmannen, kvinne eller mann, til å vinne Tour de France siden Jeannie Longo i 1989. Den 33 år gamle rytteren fra Visma-Lease a Bike ledet allerede i sammendraget før starten på den 9. etappen, en kupert etappe som endte i Châtel, nær den fransk-sveitsiske grensen.

Demi Vollering og Katarzyna Niewiadoma-Phinney fullførte podiet i Tour de France, uten den tidligere gule trøyen Kim le Court, som veltet på 8. etappe. Med en hel nasjons håp på sine skuldre oppnådde Ferrand-Prévot drømmen til alle ryttere i Frankrike, men nå skal hun videre. Ferrand-Prévot viet seg til sykkelcross og langrennssykkel, og vendte først tilbake til landeveien i fjor etter seks år.

Da måtte hun gjennomgå svært harde forberedelser, blant annet ved å gå ned i vekt, en avgjørelse som førte til kritikk på nettet. "Fordi forberedelsene mine var så harde til Tour de France, ser jeg ikke for meg å gjøre det samme igjen. Kanskje er det bare fordi jeg er sliten og vil ha en liten pause, sa hun via Cycling Weekly.

"I løpet av de siste månedene har det vært bra å dedikere meg selv til dette, det har lønnet seg, men det har også vært veldig hardt. Det er derfor jeg ikke kunne gjøre det flere ganger i løpet av året. Det er så mye å ofre".

Om vekttapet sier hun at det "ikke er 100 % sunt", og at hun ikke ønsker å fortsette med det, men hun stoler på ernæringsfysiologen sin og vet at alt er under kontroll. "Jeg har fått en del klager på Instagram om det, at jeg ikke er et godt eksempel for unge mennesker. Men jeg synes også at foreldre bør oppdra barna sine og si til dem: 'Ok, Pauline er slik fordi hun forbereder seg til Tour de France, og det er ikke for alltid.".