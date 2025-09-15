Derfor mangler Martin Sheen og Emilio Estevez i Netflix nye Charlie Sheen-dokumentar

HQ

Netflix todelade dokumentär aka Charlie Sheen lockar med en imponerande rad intervjupersoner: Jon Cryer, Chuck Lorre, Sean Penn, Chris Tucker og eks-hustrun Denise Richards dyker alle opp. Men to til synes veldig viktige navn saknas - pappa Martin Sheen og storebror Emilio Estevez. Hva ligger bak at de holdt seg borte? Enligt regissören Andrew Renzi handlar det varken om familjebråk eller dramatik, utan om respekt.

Renzi forteller for Deadline at han til og med så filmen sammen med Martin Sheen. "Det var en av de mest nervösa stunderna i mitt liv," sier han, men Martin kände att Charlies budskap till sin far redan fanns där utan en intervju. Han ville ikke återuppleva tunga minnen utan lät sonen få sitt ögonblick: "Det her er Charlies historia - ni behöver inte mig."

Emilio Estevez, Charlies brorsa, resonerade likadant. Han ansåg att dokumentären borde fokusera helt på brodern och att hans egen medverkan riskerade att ta fokus från detta. Familjen er fortfarande nära - Renzi beskriver dem som grannar som träffas dagligen - och beslutet bottnar i kärlek snarare än konflikt. Trots deras frånvaro bjuder dokumentären på rikligt med insikter. Har du missat vår recension så kan du läsa den här.