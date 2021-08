Derfor mister du alt i Metroid Dread - og dette er nytt

HQ

Forrige fredag fikk vi en mystisk teasertrailer fra Metroid Dread som viste at Samus våknet opp på en mystisk planet med en helt ny drakt. Mercury Steam lovet å forklare litt om hvorfor i en ny trailer en uke etter, noe vi nå har fått.

Det viser seg at grunnen til Samus sitt drakt-skifte er den samme som hver gang, nemlig at hun mister nærmest alle våpen og ferdigheter veldig tidlig i Metroid Dread. Denne gangen skyldes det tydeligvis at hun beseires av en Chozo-lignende skapning, men jeg tror ikke man bør klage riktig enda. Traileren viser tross alt også flere av de nye ferdighetene og våpnene Samus vil få utover i spillet. Med en slags teleportering, pulsradar som røper hemmelige ting, en gripestråle, en israkett og mer blir det nok av ting å bruke både i kamper og utforskning når spillet slippes på Nintendo Switch den 8. oktober.