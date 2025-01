Derfor sliter menn mer etter samlivsbrudd

HQ

Menn kan virke tøffe på utsiden, men når det kommer til hjertesaker, er det de som bærer hjertet på ermet - enten de innrømmer det eller ikke. Ifølge en ny studie publisert i Behavioral & Brain Sciences er menn langt mer avhengige av sine romantiske forhold for emosjonell støtte og intimitet enn kvinner, som ofte dyrker bredere sosiale støttenettverk. Studien tyder på at mens kvinner tar initiativ til de fleste samlivsbrudd og kommer seg tilbake med hjelp fra venner og familie, sliter menn mer med de følelsesmessige ettervirkningene, føler seg mer ensomme og opplever høyere helserisiko etter bruddet. Denne avhengigheten skyldes kjønnede sosiale normer som gir menn færre alternativer for emosjonell tilfredsstillelse utenfor romantikken. Så selv om romantiske forhold kan styrke den mentale og fysiske helsen, er det å miste dem en stor belastning.

Er du enig i disse funnene?

