Derfor tror førerne at Monacos Formel 1-grandprix blir bedre i år

HQ

Monacos Grand Prix i Formel 1 går av stabelen denne helgen, og for en gangs skyld gleder førerne seg til å kjøre i gatene i Monte Carlo og La Condamine, som er en av de mest ikoniske F1-banene, men som ofte avskyes av både førere og fans fordi de smale gatene gir svært få sjanser til forbikjøringer, og løpene blir kjedelige.

Men denne sesongen, med det omfattende nye reglementet som har skapt stor kontrovers i Formel 1-verdenen, kan Monaco vise seg å bli annerledes. F1-leder Andrea Kimi Antonelli fra Mercedes sa at "vi kan få se noen forbikjøringer fordi bilene er mindre", mens monegaskiske Charles Leclerc, som vokste opp i disse gatene, mener at Monaco "bør være en god bane".

Antonelli og Leclerc tror Monacos Grand Prix kan bli bedre denne gangen med det nye F1-reglementet

Det er noen grunner til det: Bilene er nå mindre og lettere, så forbikjøringer kan være litt mer gjennomførbare. "Selvfølgelig må du fortsatt forplikte deg massivt for å få det til, men jeg tror ikke det kommer til å bli umulig", sa Antonelli (via Sky Sports).

Men enda viktigere er det at det store antallet langsomme svinger og færre rettstrekninger betyr at de elektriske batteriene i bilene vil lades opp oftere, slik at det ikke blir et så stort problem å håndtere energien i 50/50-hybridbatteriene, i motsetning til de fleste baner der førerne strategisk må reservere batteriene slik at de kan presse på rettstrekningene og lade opp i batteriene (noe som fører til store fartsforskjeller og kan øke risikoen for ulykker, i tillegg til å gjøre kvalifiseringene mindre "rene" løp).

"Jeg tror den elektriske siden kommer til å bli mye mindre stor i Monaco, bare fordi vi kommer til å lade opp ganske mye med alle svingene som er der", sa Leclerc, som vant sitt første trofé i Monaco i 2024. "Så jeg gleder meg til Monaco, det skal være en god bane for disse bilene." Antonelli var enig, og sa at det kommer til å bli "superlett" for batteriet.

Monacos Grand Prix, 7. juni, blir også McLarens 1000. løpsstart.