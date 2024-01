Derfor vil Kaitlyn Dever som Abby gi oss en helt annerledes sesong 2 av The Last of Us

HQ

Spekulasjonene er endelig over. Som mange av oss har ventet de siste ukene og månedene, har Kaitlyn Dever fått den kanskje viktigste rollen i The Last of Us sesong 2. Abby er en viktig del av det andre spillet, som utspiller seg i Naughty Dogs postapokalyptiske fremtid, og det var derfor viktig å få på plass denne rollen.

Har HBO gjort det rette? Jeg tar sjansen på å si ja. Alle med øyne kan se at spillets Abby ser veldig annerledes ut enn Dever, noe som kan virke rart med tanke på hvor like Joel og Ellie i videospillet og serien er. Men selv om HBO ikke hadde giddet å finne en muskuløs kvinne som er god til å spille, kan selskapet likevel ha funnet en annen type gull i Dever.

Før vi går nærmere inn på hvorfor jeg synes dette er et godt valg, vil jeg komme med en liten spoileradvarsel for The Last of Us: Part II, i tilfelle du ennå ikke har spilt det eller sett de viktigste handlingspunktene i spillet. Ok, er du klar? Jeg tror at selv om Kaitlyn Dever ikke ser ut som om hun har kraften til å svinge en golfkølle gjennom skallen på en mann ennå, så er det en briljant bit av meta-lore som foregår når hun får rollen som Abby.

Dette er en annonse:

Hvis du ikke kjenner til det, så var det Dever som i sin tid søkte på rollen som Ellie. Dette var før The Last of Us ble den HBO-serien den er i dag, men det virker likevel ganske interessant at hun har blitt hentet tilbake nå. Det er spesielt interessant med tanke på at man kan hevde at Dever har en sterk likhet med Ellie i spillene.

I The Last of Us: Part II blir Ellie og Abby ofte satt opp mot hverandre rent fysisk. Abby er et råskinn som er i stand til å ta ned løpere med bare nevene og lett skremmer alle rundt seg bare ved å reise seg opp og spenne muskler. Ellie, derimot, har måttet kjempe og slite hele tiden. Hun er mer ugresspreget, mer utslitt og har alltid måttet være smartere i måten hun kjemper på. Disse fysiske forskjellene ser ut til å spille mindre og mindre rolle etter hvert som spillet skrider frem, og vi ser likhetene mellom de to hovedpersonene i The Last of Us: Part II. Med Kaitlyn Dever i rollen som Abby vil vi ikke bare kunne se likhetene i de tos hevnhistorier, men fra første minutt vil vi også kunne knytte Ellie og Abby sammen ved å se hvordan de på en måte ser like ut. Litt av en "vi er ikke så forskjellige, du og jeg," situasjon, men i stedet for å vente til slutten for å forstå det fullt ut, vil vi kunne se det utvikle seg og fange opp alle likhetene mellom de to mye tidligere.

Alt dette forutsetter forresten at Dever ikke kommer til å prøve å legge på seg det som må være rundt 10 kg muskler. Jeg er sikker på at hun kunne om hun ville, men jeg tror det ville vært mer interessant om hun ikke gjorde det. En av klagene folk hadde på sesong én var at selv om den leverte det fansen ba om, var den - med unntak av episode tre - stort sett en én-til-én-gjengivelse av spillets historie, noe som betyr at hvis du har spilt The Last of Us, har du allerede sett serien. At Dever er en annerledes Abby vil endre på det. Selv om de som har spilt The Last of Us: Part II vet hva som kommer til å skje, vil det sannsynligvis bli noen endringer i hvordan hendelsene utspiller seg.

Dette er en annonse:

Det blir også lettere å skifte til Abbys perspektiv, takket være TV-mediet. Vi kan hoppe mellom de to i løpet av episodene når Ellie jakter på henne og Abby legger ut på sin egen reise. Dette handler ikke så mye om Devers rollebesetning som om hvordan jeg tror sesong to kan forbedre oppfatningen av Abby. Fra publikums perspektiv kommer hun til å være en skurk fra det øyeblikket hun viser frem resultatene av golftimene sine, men hvis vi skal prøve å skape litt sympati med Abby i løpet av sesong to og tre, må vi bruke litt mer tid på henne i starten i stedet for bare å bruke hennes perspektiv som et trekkplaster midtveis i historien.

Devers rollebesetning kan også hjelpe oss med det. Igjen, når man ser på Abby i spillet, skriker fysikken hennes ut som en boss på siste nivå. Hun er et kraftsentrum, og selv om Dever trener mye, vil det fortsatt være vanskelig å gjenskape det, noe som er bra. Det gir en viss forskjell, og forhåpentligvis får vi muligheten til å få Abby til å føles mindre som den todimensjonale karakteren hun ser ut til å være i starten av The Last of Us: Part II, og mer som den karakteren hun blir i løpet av reisen spillet tar oss med på.

Er du enig? Hvordan synes du Abby bør håndteres i The Last of Us sesong 2? Gi oss beskjed!