Descenders er nå Xbox Series-optimalisert

I Descenders er det downhill-sykling som gjelder. Det ble originalt sluppet til PC, PlayStation 4, Switch og Xbox One i 2019 - og nå meddeler utvikleren RageSquid at det har blitt Xbox Series-optimalisert. Denne nye utgaven inkluderer en ytelsesmodus som kjører spillet i 1080p/120 bilder i sekundet og en grafikkmodus med 4K/60 bilder i sekundet. I tillegg tilbys krysspill med PC og lobbyer for åtte personer.

I tillegg til dette slippes spillet også fysisk på Xbox. "Senior Product Manager" Katie Clark kommenterer:

"We're thrilled to be releasing a physical Xbox edition of Descenders simultaneously with the game's Xbox Series X|S update this June. Whether it's new players or existing fans looking to pick up a physical copy for their collection, we can't wait for Xbox players to lead their team to glory with this physical Xbox release."